Hausse des infections: «Et toi, tu l'as eu combien de fois, le Covid?»

Depuis quelques semaines, les cas de Covid augmentent au Grand-Duché comme un peu partout en Europe. Le virus circule même si la situation reste toutefois sous contrôle dans les hôpitaux. Mais tout le monde ne vivra pas l’été dans l’insouciance. Comme le rappelle un conseiller d’État en Suisse, «notre immunité semble diminuer et ne pas protéger aussi bien contre le variant actuel». D’ailleurs, un certain nombre de personnes infectées actuellement l’avaient déjà été avec les premiers sous-variants Omicron à la fin de l’hiver.

Comme l’écrivait le Washington Post récemment, la question que l’on se posait au café, à savoir «Et toi, tu l’as eu, le Covid?» est en passe de devenir «Et toi, tu l’as eu combien de fois?» Le problème, c’est qu’on manque de recul sur les effets des réinfections sur notre santé. Est-ce que se contaminer tous les trois ou six mois est vraiment anodin, même avec Omicron dont on dit qu’il est moins grave? Les études, en cours pour la plupart, n’invitent pas au triomphalisme. L’une d’elles, américaine, tend à indiquer que les séquelles des infections successives seraient en quelque sorte «cumulatives».

Il y en aura toujours plus

La question des réinfections est encore «délicate». Celle des Covid longs par contre est de plus en plus documentée. La vaccination semble réduire le risque de séquelles à long terme. A priori, de précédentes infections le pourraient aussi. De plus, une récente étude a comparé la probabilité d’un Covid long après une infection avec Delta ou avec Omicron. Omicron donnerait moins souvent lieu à des Covid longs que Delta. Par contre, comme il est beaucoup plus contagieux, le nombre de personnes atteintes dans l’absolu pourrait grimper rapidement.