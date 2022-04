Hommage en Angleterre : Et tout le monde s'est mis debout à Liverpool pour applaudir Ronaldo

Les supporters des Reds de Liverpool ont manifesté leur soutien, mardi soir, au Portugais après le décès d’un de ses nouveau-nés.

Les supporters de Liverpool ont effectué une minute d’applaudissements en l’honneur du joueur de Manchester United Cristiano Ronaldo, absent du match en retard de la 30 e journée de Premier League mardi, après le décès d’un de ses jumeaux nouveau-nés. Lors de la 7 e minute, comme le numéro du maillot de la superstar portugaise, les spectateurs d’Anfield se sont levés et ont applaudi, alors que le Kop entonnait l’hymne des Reds «You’ll Never Walk Alone» («Tu ne marcheras jamais seul»).

La rivalité entre les Reds et les Red Devils est une des plus féroces du football anglais. Le jeu s’est poursuivi pendant cet intermède. Ronaldo et sa compagne, le mannequin espagnol d’origine argentine Georgina Rodriguez, avaient annoncé sur les réseaux sociaux avoir perdu leur garçon qui venait de naître, alors que sa jumelle était, elle, en bonne santé.