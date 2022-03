C'est du propre! : Et voici le clavier d'ordinateur lavable

Est-ce la fin du clavier incrusté par la saleté et qu'on ne doit surtout pas mouiller? Logitech vient de sortir un clavier d'ordinateur facile à nettoyer.

La hantise des tasses de café et autres verres d’eau renversés par accident sur les claviers d’ordinateur n’a plus lieu d’être avec le dernier périphérique en date de Logitech. La firme a en effet présenté le Washable Keyboard K310 qui, comme son nom l’indique, est un clavier d’ordinateur lavable.

Quand on sait qu'un clavier d’ordinateur contient parfois plus de microbes qu’une cuvette de toilettes, selon une étude britannique d'il y a quelques années, on se dit qu’il est plutôt conseillé de bien nettoyer son périphérique. Une tâche que Logitech facilite puisque le clavier peut être passé sous un robinet et même immergé (à l’exception du câble USB) jusqu'à 28 cm de profondeur. Son séchage est de plus simplifié grâce à des ouvertures de drainage situées à l’arrière du clavier.