Après le foot et le cinéma: Et voilà Eric Cantona… chanteur!

À 57 ans, «The King» comme on l'appelait du temps de sa splendeur à Manchester United (1992-97), chante en anglais sur «The friends we lost» («Les amis qu'on a perdu»), disponible sur les plateformes. La voix rocailleuse de l'ancien joueur de l'équipe de France finit par se fondre dans ce morceau mélancolique avec piano et cordes. Ce titre préfigure une série de concerts à l'automne, «Cantona sings Eric» («Cantona chante Eric»), avant un album à l'horizon 2024.