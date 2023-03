Appel à témoignages: Et vous, quelles sont les petites choses qui vous rendent heureux?

Selon le World Happiness Report 2023, mieux vaut vivre dans l'UE pour vivre heureux: le classement est dominé par la Finlande, devant le Danemark. Viennent ensuite l'Islande, Israël, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, la Suisse et... le Luxembourg qui pointe au 9e rang, devant la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis sont 15e, devant l'Allemagne et la Belgique sont respectivement 16e et 17e, la France est 21e. Au fond du classement, on retrouve le Ghana, le Pakistan et le Niger.