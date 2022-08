Les prix s'envolent : Et vous? Quels efforts êtes vous prêts à faire pour éviter la pénurie?

LUXEMBOURG – L'ensemble des pays européens va devoir réduire sa consommation d'énergie. Que comptez-vous faire à votre niveau et quelles sont les mesures que devraient prendre en priorité les autorités?

Chauffer moins, prendre des douches plus courtes, réduire les éclairages des magasins… Que faut-il faire selon vous pour éviter la pénurie de gaz et d'électricité qui se profile cet hiver? N'hésitez pas à nous confier les petits (et gros) efforts que vous êtes prêts à faire à votre niveau ainsi que toutes vos idées en laissant un commentaire ci-dessous!