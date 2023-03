Journée mondiale de l'Eau: Et vous? Vous faites quoi pour ne pas gâcher l’eau?

DR

Instaurée par les Nations unies en 1993 dans le but de sensibiliser à l’importance des ressources en eau et de promouvoir et soutenir leur gestion durable pour les générations futures, la Journée mondiale de l’eau fête son 30e anniversaire, ce mercredi 22 mars, alors que ce bien précieux pourrait bientôt manquer au niveau mondial. L'occasion pour chacun de faire le point sur les petits efforts qu'il est prêt à fournir.

6 litres par minute: c’est ce que vous économisez en fermant le robinet lorsque vous vous brossez les dents. 100 litres, c’est l’économie d'eau réalisée en préférant une douche courte – avec des réducteurs de pression, voire des pommeaux de douche spéciaux – à la place d’un bain. L'Administration de la gestion de l'eau vous invite à faire tourner votre machine à laver et votre lave-vaisselle uniquement quand ils sont pleins. Préférez laver votre voiture dans une station de lavage qui recycle l’eau pour la réutiliser. Pour arroser vos plantes, recueillez l’eau de pluie et évitez pesticides et herbicides, qui s’infiltreront dans le sol et pourront mettre en péril les eaux souterraines – l’eau potable de demain.

Même si près de 200 stations d’épuration du pays sont performantes, quelques gestes peuvent être bénéfiques comme privilégier des produits de nettoyage et d’hygiène écologiques ou encore s’abstenir de jeter des médicaments, des produits toxiques ou des restes de peinture ou des huiles dans les éviers, toilettes et canalisations. Et une dernière astuce que vous ignoriez peut-être: installer un filtre de micro-plastique dans votre machine à laver: à chaque lavage, près de 700 000 microfibres se libèrent de nos vêtements et sont rejetées dans les eaux usées!

