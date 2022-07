Au Luxembourg : Retracer l'histoire de leur famille, c'est «leur dada»

Mais comment faire ses recherches? «J’utilise un site Internet (NDLR: Filae.com) qui est certes payant (NDLR: 79,99 euros pour 1 an) mais qui est un outil vraiment utile pour organiser les recherches, explique Loïc Domange. Ensuite, je contacte par mail les communes, afin d’obtenir les certificats de naissance et/ou décès (NDLR: les archives sont publiques pour les documents datant de plus de 100 ans)». «Pour remonter c’est assez simple mais très long et fastidieux», note de son côté Manon. Quoi qu'il en soit, Loïc dit être parvenu à identifier des aïeux nés en 1789, venant de tous horizons, à savoir France, Luxembourg et Belgique.