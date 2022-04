sous-vêtements – Etam lance une collection unisexe

La marque de lingerie présente une gamme de sous-vêtements non genrée.

Le top suisse, Lenny Izaguire, pose pour la collection de lingerie non genrée d’Etam. Instagram lenny.iza

Le monde du sous-vêtement continue son évolution: après les gammes pour toutes les tailles et les culottes et strings pour personnes transgenres, voici la lingerie non genrée créée par la marque française Etam.

Repéré sur Instagram et TikTok, où il aime partager ses tenues et son style de vie, Lenny Izaguire participe à la campagne de promotion de la nouvelle collection de la marque de lingerie française. Il confie n’avoir jamais porté ce type de sous-vêtements. «Pour moi, c’est une grande surprise!» Inscrit depuis peu dans une agence d’influence parisienne, il a été approché à plusieurs reprises pour des collaborations afin de représenter la communauté LGBTQ+.

«On le sent quand les marques utilisent ce mouvement pour vendre. J’ai senti qu’Etam voulait faire plus. Il n’y a pas de drapeau, juste des sous-vêtements mis en avant pour tous et tout type de corps. C’était une première pour moi», explique-t-il.

Pour lui, cette collection est importante pour faire évoluer les mentalités: «Il y a encore énormément de travail à faire, mais c’est avec ce genre de collections que les esprits changent et que les personnes concernées se sentent bien dans leur peau».

Coupes confortables et teintes neutres

La marque française Etam a conçu cette collection en privilégiant des coupes confortables, dans des tons neutres. La fibre utilisée provient de collagène extrait d’écailles de poissons, connue pour ses propriétés hydratantes et thermorégulatrices. Pour l’instant, cette gamme, composée de bodys, de slips, de shortys et de brassières, est disponible en S, M et L.