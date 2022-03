Etat d’alerte: l'ouragan Dolly frappe la côte du Texas proche du Mexique

État d’alerte: l'ouragan Dolly frappe la côte du Texas proche du Mexique

L'ouragan Dolly, le deuxième de la saison dans l'Atlantique Nord, a frappé mercredi le Texas, au sud de Padre Island, une petite langue de terre proche de la frontière mexicaine.

Sacs de sable, maisons barricadées, messages répétés à la population, mais aussi évacuations, les autorités locales et les habitants de cette région frontalière entre les États-Unis et le Mexique fourbissaient leurs armes contre les probables inondations, toits arrachés et éventuelles ruptures de digues. Avec des vents de 180 km/h, précise le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, le deuxième ouragan de la saison dans l’Atlantique nord, et premier à toucher le golfe du Mexique, se situait à 50 km à l’est de la ville frontalière de Brownsville au Texas.