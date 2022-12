Guerre en Ukraine: Les États-Unis vont consacrer 45 milliards de dollars à l'aide à l'Ukraine

Depuis une série de revers militaires russes dans le nord-est et le sud de l’Ukraine, entre septembre et début novembre, l’essentiel des combats se concentre actuellement dans l’est, et notamment dans la ville de Bakhmout, que les troupes de Moscou tentent de prendre depuis l’été. Face à ses revers, la Russie a opté, à partir d’octobre, pour une tactique de bombardements massifs sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, provoquant régulièrement des coupures de courant et d’eau.