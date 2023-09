À 12 ans, il sauve un homme grâce à une série télé

Jason doit une fière chandelle à Austen, son jeune sauveur. YouTube

«C’était vraiment un moment de fierté pour une maman. Il est très courageux.» Christina MacMillan est encore chamboulée par l’acte héroïque accompli par son fils de 12 ans la semaine dernière à Wellington (Floride). Austen était en train de s’amuser dans une piscine avec son thérapeute comportementaliste quand celui-ci a voulu tester son apnée. «Ça faisait cinq ou six minutes qu’il était sous l’eau et je me suis dit que c’était trop long, qu’il ne pouvait pas tenir tout ce temps», raconte l’adolescent à ABC News.

«Je pense que j’ai perdu connaissance après trente secondes, je ne sais pas pourquoi», confie pour sa part Jason Piquette. Comprenant que quelque chose ne tournait pas rond, Austen a ramené son thérapeute vers une partie moins profonde de la piscine et s’est précipité à l’extérieur de la propriété pour appeler à l’aide. Ne voyant personne alentour, le collégien a pris les choses en mains et s’est mis à faire un massage cardiaque à la victime. «J’avais vu ça à la télé, dans «Stranger Things». Il s’est réveillé quelques minutes plus tard», explique Austen à WSVN. Au même moment, le père de l’adolescent rentrait à la maison.

«J’ai entendu (mon fils) hurler d’une manière que je n’avais jamais entendue avant. J’ai tout de suite lâché mes courses et je me suis précipité», raconte Andrew. L’Américain a appelé les urgences puis sa femme. «Quand j’ai reçu le coup de fil de mon mari, j’ai eu l’impression de ne plus pouvoir parler. Tout mon corps était verrouillé», se souvient Christina. Jason, lui, manque de mots pour exprimer sa reconnaissance envers son jeune sauveur.

«Je suis époustouflé par la force et la sagesse dont il a fait preuve à ce moment-là. Et je veux qu’il sache toujours qu’il est un héros», confie le thérapeute, qui se tourne ensuite vers Austen et le serre dans ses bras: «Je te suis tellement reconnaissant, copain!»