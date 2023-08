Etats-Unis: A Hawaï, Biden tente de réconforter une communauté meurtrie

Joe et Jill Biden arrivent à Hawaï le 21 août 2023.

Lors d’une visite de quelques heures, il a promis que l’État fédéral accompagnerait les efforts, colossaux, de reconstruction après ces feux qui ont fait au moins 114 morts. «Nous le ferons pour vous, nous le ferons comme vous le voudrez, pas à la manière de qui que ce soit d’autre», a promis le président américain. La population locale s’inquiète du possible rachat de terrains sur l’île par des promoteurs désireux d’y construire des résidences onéreuses.

«Trou noir»

Joe Biden a convoqué, comme souvent en de pareilles occasions, sa douloureuse histoire personnelle. Rappelant qu’il a perdu sa première épouse et leur fille encore bébé dans un accident de la route en 1972, il a déclaré: «Je connais ce sentiment de beaucoup d’habitants de cette ville, ce sentiment de vide dans la poitrine, qui vous aspire comme dans un trou noir.»

Le président, arborant un «lei», ce collier de fleurs offert selon les usages aux visiteurs à Hawaï, s’est aussi entretenu avec des familles pendant un peu plus d’une heure. «Si quelqu’un veut me parler quand j’aurai fini, je vais rester ici parce que je veux que vous sachiez que tout cela me tient à cœur», a dit le démocrate en concluant un discours devant environ 350 habitants. Il est ensuite reparti pour le Nevada, où il passe une semaine de vacances.