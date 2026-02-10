«Avec tout ce que nous leur avons donné»: Trump menace un projet de pont financé par le Canada

Les États-Unis veulent être copropriétaires d'un pont financé par le Canada, encore en construction, qui doit relier Detroit à la ville canadienne de Windsor.

États-Unis : «Avec tout ce que nous leur avons donné»: Trump menace le Canada

Donald Trump a menacé lundi de bloquer un projet de pont entre le Canada et les États-Unis. AFP

Donald Trump a menacé, lundi, de bloquer un projet de pont entre le Canada et les États-Unis, en jugeant que les États-Unis devraient être propriétaires de «la moitié, au moins», de cette infrastructure.

«Je ne permettrai pas que ce pont ouvre tant que les États-Unis ne reçoivent pas une compensation pour tout ce que nous leur avons donné, et aussi tant que le Canada ne traitera pas les États-Unis de manière aussi équitable et juste que nous le méritons», a écrit le président américain, dans un message décousu, sur son réseau Truth Social.

«Nous allons commencer des négociations, IMMÉDIATEMENT», a-t-il ajouté. «Avec tout ce que nous leur avons donné, nous devrions être propriétaires, peut-être, de la moitié au moins de cet actif», a encore avancé Donald Trump.

La «faute à Obama»

Ce pont encore en construction au-dessus de la rivière Detroit doit relier les villes américaine de Detroit (Michigan) et canadienne de Windsor (Ontario). Le chantier a démarré en 2018, pour un coût total de 6,4 milliards de dollars canadiens, soit environ 4 milliards d’euros, pour une ouverture prévue courant 2026.

Selon un document publié par son maître d’ouvrage, la Windsor-Detroit Bridge Authority, le Canada assure intégralement le financement du pont, mais celui-ci appartiendra conjointement à ce pays et à l'État américain du Michigan. Il portera le nom de la légende canadienne du hockey sur glace, Gordie Howe.

Dans le reste de son message, M. Trump a critiqué à nouveau la volonté d’Ottawa de se rapprocher de la Chine, estimant que Pékin «mangera le Canada tout cru». Donald Trump s’en prend aussi à l’ancien président démocrate Barack Obama, qui avait autorisé ce projet de pont.

Multiples attaques contre le Canada

Le président républicain a multiplié depuis son retour au pouvoir les déclarations hostiles contre le Canada, ainsi que les attaques commerciales et économiques, allant jusqu’à déclarer à plusieurs reprises qu’il fallait en faire le 51e État américain.

Il a récemment menacé le pays de droits de douane de «100%» en cas d’accord commercial avec la Chine et déclaré que les États-Unis allaient retirer la certification d’avions fabriqués au Canada, en particulier des jets Bombardier.

Mi-janvier, le Premier ministre canadien, Mark Carney, avait annoncé des accords avec la Chine sur les droits de douane réciproques et sur l’importation de véhicules électriques, au cours d’une visite à Pékin, saluée comme le début d’un nouveau partenariat, après des années de brouille.

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.