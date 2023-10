Brad Pitt n’a pas encore présenté sa chérie à ses enfants

Cela fera bientôt un an que Brad Pitt et Ines de Ramon se fréquentent. C’est en novembre 2022 que l’acteur de 59 ans et la créatrice de bijoux de 30 ans avaient été photographiés ensemble à un concert de Bono. Aujourd’hui, leur relation «est plus forte que jamais», a confié un proche à Us Weekly, mais celui qui est aussi sculpteur n’a pas encore présenté sa progéniture à sa belle.