Etats-Unis: Cinq morts dans une collision entre un train et un SUV

Le conducteur du SUV s'est approché du passage à niveau de Plant City, qui est signalé par des panneaux, et a continué sans regarder des deux côtés, a déclaré le shérif Chad Chronister lors d'une conférence de presse, citant des séquences vidéo et des témoignages. «Le conducteur du train a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de ralentir ce train», et a actionné des klaxons et des feux de signalisation pour avertir le chauffeur de la voiture, a-t-il précisé.