Comment Jeffrey Epstein est passé de professeur de maths à multimillionnaire

Jeffrey Epstein a laissé une fortune de près de 600 millions de dollars. Une enquête révèle comment le futur délinquant sexuel s'est hissé au sein de l'élite.

Parmi les dossiers sur Epstein récemment publiés figure une interview de deux heures dans laquelle le financier déclare: «Mon argent n'est pas sale». Département de la Justice des États-Unis

Au moment de sa mort, le financier et délinquant sexuel condamné, Jeffrey Epstein, disposait d'environ 630 millions de dollars. Il possédait l'une des plus grandes et des plus luxueuses résidences privées de New York, deux îles, un ranch au Nouveau-Mexique et un appartement à Paris. À cela, il fallait ajouter des œuvres d'art, des voitures de luxe, un jet privé et d'importants comptes de placement. Comment le fils d'une femme au foyer et d'un jardinier a-t-il pu amasser une fortune aussi colossale?

Le «New York Times» a reconstitué l'ascension d'Epstein au sein de la haute société new-yorkaise. En 1974, alors âgé de 21 ans, celui qui avait abandonné ses études a commencé sa carrière comme professeur de mathématiques et de physique à la prestigieuse Dalton School, dans l'Upper East Side. L'emploi fut de courte durée, les performances d'Epstein étant jugées insuffisantes. Son assurance, son charme et son charisme lui ont toutefois ouvert les portes d'Ace Greenberg, le futur CEO de la banque d'investissement Bear Stearns.

Grâce à son charme, ses contacts et des affaires douteuses, Jeffrey Epstein a réussi à intégrer les cercles les plus élevés. AFP

Incohérences dans le CV

«C'était un sacré bon vendeur», se souvient Michael Tennenbaum, un cadre dirigeant de Bear Stearns à l'époque. Alors qu'Epstein évoluait de plus en plus dans l'entourage de personnalités influentes, les premiers signaux d'alarme sont apparus. Selon le «New York Times», Bear Stearns a constaté des incohérences dans le CV d'Epstein, notamment de fausses informations sur sa formation. Interrogé là-dessus, Epstein a répondu: «Je savais que personne ne me donnerait ma chance.» Tennenbaum a alors décidé de la lui accorder, une décision qu'il a regrettée plus tard.

À 27 ans, Epstein était à l'apogée de son succès précoce. Le magazine «Cosmopolitan» l'a élu «célibataire du mois» et Bear Stearns en a fait un associé. Mais en 1981, la banque a lancé une enquête interne au sujet d'un prêt privé et du fait qu'il aurait divulgué des informations confidentielles sur des introductions en bourse prévues. Parallèlement, la SEC, l'autorité américaine de surveillance des marchés financiers, a ouvert une enquête pour un éventuel délit d'initié. Epstein a rejeté les accusations et s'est déclaré «profondément blessé» par l'enquête. Peu de temps après, il a quitté l'entreprise.

Premier client important

Au début des années 1980, Epstein gagnait sa vie, entre autres, comme une sorte de «chasseur de primes» qui récupérait des avoirs volés pour des personnes richissimes. En 1984, il était millionnaire et désormais lui-même client de Bear Stearns.

En 1987, Epstein a été nommé au conseil d'administration de la New York Academy of Art. À cette époque, il évoluait dans les plus hautes sphères de la société. Un an plus tard, il a fondé le cabinet de conseil J. Epstein & Company, spécialisé dans la gestion de fortune pour des particuliers disposant d'un patrimoine net de plus d'un milliard de dollars. Son client le plus important est devenu le milliardaire Leslie H. Wexner, fondateur de marques telles que Victoria's Secret, Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch et Lane Bryant. C'est également Wexner qui a vendu à Epstein la luxueuse maison de Manhattan qui allait plus tard devenir un symbole de sa richesse.

Des îles, des jets et des millions sur des comptes: le «New York Times» reconstitue comment Jeffrey Epstein a obtenu l'accès à l'argent et à l'influence. AFP

300 millions d'impôts économisés

Le lien avec Wexner a ouvert à Epstein, pendant des décennies, les portes d'un réseau de personnes riches et puissantes. La rupture n'est intervenue qu'en 2007: Wexner a alors licencié son conseiller financier. Après la mort d'Epstein, il a déclaré: «Avoir été exploité par quelqu'un d'aussi malade, aussi rusé, aussi dépravé, me fait honte. J'ai honte de m'être seulement approché de lui, mais c'est du passé.»

Outre son activité de gestionnaire de fortune, Epstein gagnait également son argent à Wall Street. Parmi ses plus gros investissements figurait une participation dans une société de capital-risque, dirigée par le cofondateur de Paypal, Peter Thiel. De plus, Epstein a mis en place des montages de sociétés dans les îles Vierges américaines, où il a bénéficié de généreux avantages fiscaux. Sur environ 20 ans, il aurait ainsi économisé jusqu'à 300 millions de dollars d'impôts.