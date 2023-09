Etats-Unis: Coup de théâtre, le «shutdown» peut-être évité

La Chambre américaine des représentants a adopté samedi une mesure de financement d’urgence, étape clé pour repousser la paralysie de l’administration fédérale, un coup de théâtre à quelques heures de ce redouté «shutdown». Ce rebondissement est intervenu après que le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a proposé plus tôt une ultime tentative d’empêcher la paralysie, qui ne pouvait passer qu’avec le soutien des démocrates.

C’est ce qui est arrivé: le texte a été adopté avec 335 oui (91 non) et doit maintenant passer au Sénat. Il prévoit que l’administration continue d’être financée pendant 45 jours. Si la mesure n’était pas définitivement adoptée, la première économie du monde devrait ralentir dès dimanche: 1,5 million de fonctionnaires seront privés de salaire et le trafic aérien sera perturbé, tandis que les visiteurs des parcs nationaux trouveront porte close.