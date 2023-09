Etats-Unis: Découvrez le prénom original du deuxième bébé de Rihanna

Pour sûr, le deuxième fils de Rihanna et d'ASAP Rocky sera le seul à porter ce nom dans sa classe. Leur premier enfant - né en mai 2022 - portait déjà un prénom original, RZA , en hommage au rappeur et producteur Robert Fitzgerald Diggs, membre fondateur et leader du groupe de hip-hop Wu-Tang-Clan. Il ne fallait donc pas s'attendre à un Jake, Liam ou Noah pour leur deuxième enfant.

Selon The Blast, qui s'est procuré l'acte de naissance du petit garçon, il est né le 1er août (et non le 3 comme annoncé par TMZ) à l'hôpital Cedar Sinai de Los Angeles, à 7h41, et se prénomme Riot Rose Mayers. Riot qui signifie «émeute» en anglais. «Riot» qui est aussi le titre du dernier morceau de son père, sorti fin juillet.