États-Unis: Des mères de famille vantent des remèdes bidon sur TikTok

Des influenceuses, souvent mères de famille, encouragent avec enthousiasme leurs abonnés à utiliser des brumisateurs «détoxifiants» et autres remèdes miracles insistant sur l’efficacité de ces produits et leur capacité à éliminer les métaux lourds et autres parasites de l’organisme. Accumulant parfois des millions de vues, ces comptes TikTok prétendent offrir des solutions simples aux troubles émotionnels, alimentaires ou du spectre autistique.

Des pseudos nutritionnistes contournant aisément les règles de modération des grandes plateformes, et publiant des informations fausses et potentiellement dangereuses pour la santé, capitalisent sur la vulnérabilité de certains parents, grâce à des techniques de vente en réseau frauduleuses, qualifiées de multi-level marketing (MLM).

On contourne les règles légales

«Remède imaginaire pour un problème inexistant»

Les parents d’enfants autistes, en particulier, ont reproché à certains influenceurs de promouvoir de faux traitements à des fins mercantiles, dans le cas de comptes proposant des produits censés effacer les retards de langage et permettre à des enfants non verbaux de s’exprimer par le chant. «Beaucoup d’entre vous (les influenceurs) viennent me parler en privé et me disent: ''Salut, je sais que ton enfant est autiste, j’ai juste ce qu’il te faut. J’ai le remède idéal pour toi''», explique Anna Maria, dans une vidéo diffusée sur TikTok. «Arrêtez», continue-t-elle. «Arrêtez d’exploiter les mères d’enfants aux besoins spéciaux».