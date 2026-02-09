Donald Trump accueillera Xi Jinping à la Maison-Blanche fin 2026

Donald Trump compte se rendre en Chine durant le mois d’avril avant de recevoir Xi Jinping à la Maison-Blanche, avant la fin de l’année.

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, lors de leur rencontre à la base aérienne de Gimhae, en Corée du Sud, le 30 octobre 2025. AFP

Le président américain Donald Trump a affirmé dans une interview diffusée dimanche, qu’il accueillerait son homologue chinois Xi Jinping à la Maison-Blanche, vers «la fin de l’année», pour évoquer notamment les questions commerciales.

«Il va venir à la Maison-Blanche, vers la fin de l’année. (…) Ce sont les deux pays les plus puissants du monde et nous avons une très bonne relation», a assuré Donald Trump dans cette interview à la chaîne américaine NBC, enregistrée mercredi et diffusée dans son intégralité dimanche, lors de laquelle il réaffirme qu’il se rendra en Chine en avril.

Trump se vante des droits de douane

Sur fond de bras de fer entre Washington et Pékin autour des droits de douane, qui ont marqué les relations entre les deux superpuissances depuis le retour au pouvoir de Donald Trump l’an dernier, le président américain a assuré que les deux dirigeants échangeaient régulièrement sur les questions économiques et commerciales.

«Vous savez, c’est important que j’ai de bonnes relations avec lui (et) qu’il ait de bonnes relations avec moi», a-t-il poursuivi. La Chine «paye beaucoup de droits de douane», a insisté Donald Trump.

«Ils ne le faisaient pas dans le passé. Je suis celui qui a imposé des droits de douane à la Chine. (…) Notre pays a récupéré des centaines de milliards de dollars en droits de douane.»

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.