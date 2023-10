Etats-Unis: Drake égale un record de Michael Jackson

Drake fait énormément parler depuis quelques semaines. Il faut dire que son dernier album en date, «For All The Dogs», fait pas mal jaser. S’il s’est fait descendre par la critique, il n’en demeure pas moins un succès commercial. Preuve en est: un single tiré du disque, «First Person Shooter» s’est hissé à la première place des charts américains.

C’est la 13e fois que le rappeur canadien réussit pareil exploit. Un record. Il égale ainsi celui de feu Michael Jackson qui avait, lui aussi, placé treize de ses morceaux en tête du hit-parade. Le dernier était «You Are Not Alone», sorti en 1995. Drake a réagi sur Instagram en postant une photo du roi de la pop en train de faire un selfie et portant un pull floqué du logo du label du rappeur. «État d’esprit», est-il sobrement légendé.