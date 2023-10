Etats-Unis: Elle bombardait un élève de 16 ans de vidéos pornos 

Rikki Laughlin assure qu’elle ignorait que sa victime était mineure. DR

La police du comté de Maries (Missouri) a été informée la semaine dernière de l’existence d’une relation inappropriée entre une enseignante et un élève du lycée de St. James. Rikki Laughlin, 24 ans, est soupçonnée d’avoir eu une liaison avec un lycéen de 16 ans. Interrogé par les enquêteurs, l’adolescent a livré un témoignage accablant contre l’enseignante, rapporte le «Riverfront Times». Selon le jeune homme, Rikki Laughlin l’a contacté via Snapchat et lui a envoyé des photos d’elle nue et des vidéos à caractère pornographique. L’une d’entre elles la montrait en train de se servir d’un sexe-toy.

À la demande de l’enseignante, le lycéen lui a également fait parvenir des images à caractère sexuel. D’après l’ado, «les choses ont vite évolué» entre eux et qu’ils se sont embrassés. La jeune femme aurait ensuite exigé de la part de sa victime qu’elle efface les photos et vidéos, parce qu’une rumeur commençait à circuler et qu’elle ne voulait pas finir en prison. Lors de son interrogatoire, l’enseignante a affirmé que c’était le lycéen qui l’avait contactée sur Snapchat et qu’elle n’était pas au courant qu’il était mineur.

Les enquêteurs ont par ailleurs découvert que la prof avait invité l’élève chez elle durant l’absence de son mari, dans l’intention de coucher avec lui. Mal à l’aise, le jeune homme a décliné. Rikki Laughlin a été arrêtée et mise en examen pour fourniture de matériel pornographique à un mineur, tentative de détournement de mineur, subornation de témoin et tentative de viol, notamment. Le lycée où elle enseignait l’a suspendue le temps de l’enquête. La suspecte risque plus de 20 ans de prison.

