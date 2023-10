Etats-Unis: Elle commet le meurtre parfait, un banal cambriolage la trahit

Une jeune femme de 29 ans a été arrêtée la semaine dernière et mise en examen pour meurtre, tentative de meurtre, cambriolage et conspiration. Ashley Jones, qui vit dans l’Indiana, est accusée d’avoir tué son beau-père avec de l’antigel, avec la complicité de sa mère, Marsha Allen. Harold Allen, 52 ans, s’est éteint en décembre 2022. Les autorités n’avaient alors pas jugé sa mort suspecte et son avis mortuaire expliquait qu’il était «subitement décédé».