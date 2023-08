États-Unis: Elle découvre qu’elle est portée disparue depuis huit ans

Lisa Hu est en bonne santé et a renoué avec sa mère.

On pourrait croire à un scénario de série Netflix. Dimanche, la police d’Oakland (Californie) a reçu l’appel d’une certaine Lisa Hu. Un coup de fil pour le moins inattendu, la femme de 31 ans étant portée disparue depuis huit ans. L’intéressée a affirmé à son interlocuteur qu’elle était en bonne santé et qu’elle n’était pas au courant qu’elle faisait l’objet d’un avis de disparition depuis tant d’années. De nombreuses zones d’ombre entourent encore l’histoire de Lisa, la police ne partageant que peu d’informations.

Ce que l’on sait, c’est que le 8 décembre 2015, quelqu’un a signalé la disparition de la jeune femme alors âgée de 23 ans. Elle avait été vue une dernière fois dans un quartier d’Oakland avant de se volatiliser. À l’époque des faits, la famille de Lisa avait déclaré qu’elle était en bonne santé physique et mentale. On ignore comment la trentenaire a finalement découvert que les autorités étaient à sa recherche. «Elle a pris contact et a informé le commissariat qu’elle n’avait pas disparu», explique un porte-parole de la police locale.