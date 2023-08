Elle signale son propre meurtre, la police voit rouge

C’est une étrange histoire qui occupe actuellement la police de Franklin (Caroline du Nord). Vendredi, les autorités ont publié sur Facebook un communiqué annonçant la disparition d’une certaine Margaret Sweeney, âgée de 37 ans. Le lendemain, la trentenaire a été retrouvée saine et sauve et a été arrêtée dans la foulée. Selon un communiqué de la police, l’Américaine a été mise en examen pour faux signalement à la police, fausse déclaration de décès ou de blessure grave et obstruction à des agents des forces de l’ordre, notamment.

Sur Facebook, l’intéressée a vertement réagi dans la section commentaires de la mise à jour de son avis de disparition. «Les réseaux sociaux nous laissent penser que quiconque a le droit d’être informé sur des personnes ou des situations qui n’ont rien à voir avec nous. En lieu et place de soutien, on ridiculise ceux qui ne répondent pas aux questions qui les mettent mal à l’aise. Je décide quand, quoi et à qui je me confie. C’est-à-dire personne, pendant longtemps», a-t-elle fulminé. Ce commentaire a, depuis, été effacé.