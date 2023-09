États-Unis: En prison, Tory Lanez «a peur pour sa vie»

Getty Images via AFP

Condamné le 8 août 2023 à dix ans de prison pour avoir tiré dans les pieds de Meghan Thee Stallion en 2020, Tory Lanez «a peur pour sa vie et sa sécurité en prison. Il a l’impression d’être une cible immédiate et directe en raison de son statut de célébrité», a confié une source à Page Six. Actuellement détenu à la prison d’État de North Kern à Delano (Californie), le rappeur de 31 ans a été mis en isolement administratif en raison de sa notoriété; une manière de le tenir à l’écart des autres prisonniers.