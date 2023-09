En trois ans, leurs trois filles sont nées le même jour

Au hit-parade des personnes défiant les statistiques, on connaissait déjà l’amusante histoire de Scierra et José, ce couple né le même jour qui a accueilli des jumeaux à son anniversaire. Jeremy et Sauhry Turner ont, eux aussi, fait très fort. Le 3 septembre dernier, le couple domicilié à Ocala (Floride) a fêté la naissance d’une jolie petite Juliet. «Je suis sur un petit nuage, là. Je suis le père le plus heureux d’Ocala», confie Jeremy à «Good Morning America». À première vue plutôt banale, la venue au monde de Juliet s’inscrit en fait dans une lignée pour le moins insolite.