Il conduisait avec un énorme taureau dans sa voiture

Quelque chose de petit, vraiment? En réalité, l’automobiliste en question conduisait en compagnie d’un énorme taureau Watusi noir et blanc. Des photos montrent l’animal – Howdy Doody de son petit nom – se faire tranquillement promener à bord d’une voiture blanche spécialement modifiée pour lui. Les épaules, la tête et les impressionnantes cornes du bovidé dominent allègrement l’endroit où se trouvait jadis la moitié du toit et du pare-brise du véhicule.

La porte du côté passager a été remplacée par une barrière en métal que l’on trouve généralement dans un enclos à bétail. L’automobiliste n’étant bien évidemment pas en règle, «les agents ont procédé à un contrôle routier et ont constaté plusieurs infractions au Code de la route», a ajouté Chad Reiman. L’automobiliste, un homme habitant à une cinquantaine de kilomètres plus à l’ouest, s’en est sorti avec un avertissement. Il a été prié de ramener l’animal à la maison et de quitter la ville. L’individu et son imposant compagnon ont obtempéré sans rechigner.