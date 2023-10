États-Unis: Il sauve une femme d’une agression sexuelle puis la viole

C’est un véritable enfer qu’a vécu une femme âgée de 34 ans, le 10 septembre 2021, à Key West (Floride). La trentenaire était en train de marcher dans une rue de cette destination touristique quand un homme l’a sexuellement agressée. Kerry Gasag, un chauffeur Uber de 37 ans, passait par là. D’après ce qu’il a raconté à la police, il a entendu une femme crier et s’est rendu compte que celle-ci était en train de se faire violer. L’homme est alors intervenu et a fait monter la victime dans sa voiture.

Lors de son interrogatoire, Kerry Gasag a affirmé que sa passagère avait frotté sa jambe contre lui avant de lui demander de s’arrêter à Southernmost Point, lieu marquant le point le plus au sud de la zone continentale des États-Unis. Là, les deux auraient eu un rapport sexuel. Les images de vidéosurveillance ont exposé une réalité drastiquement différente, explique news.com . Elles montrent en effet l’individu en train de traîner sa victime jusque derrière une grosse bouée pour abuser d’elle. Quelques minutes plus tard, la trentenaire se relève en titubant et s’enfuit. Kerry Gasag apparaît à son tour, en train de fermer la fermeture éclair de son short.

«Je pourrais presque jurer avoir vu quelqu’un se faire violer»

L’alerte a été donnée par un opérateur des urgences à… Boston, à 2 575 kilomètres de là. L’employé était en train de visionner des images diffusées en direct par différentes webcams du pays. «En fait, je vous appelle de Boston. Croyez-moi, ça va vous paraître fou, mais je suis au travail et j’ai le… Vous savez, la caméra de Southernmost Point? Je pourrais presque jurer avoir vu quelqu’un se faire violer», a raconté l’employé à la police de Key West. Celle-ci a en effet retrouvé la victime, après que des témoins ont signalé la présence d’une «femme nue en train de pleurer et de crier».

Son agresseur, lui, a été filmé retournant sur la scène de crime pour récupérer les habits de sa victime et les cacher. Il a fallu deux ans à la police pour mettre la main sur Kerry Gasag, et le mettre en examen pour agression sexuelle, séquestration et falsification de preuves. L’individu risquait jusqu’à 25 ans de prison s’il avait été jugé, mais il a écopé d’une peine de quinze ans, dont dix ferme, après avoir plaidé coupable. Le premier agresseur de la trentenaire sera jugé plus tard dans le mois.