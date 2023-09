États-Unis: Il squatte la maison d’un couple et tente de la vendre

1 / 4 Joseph Guerin s'est approprié la maison que les Craven avaient hérité à Baton Rouge. WBRZ N’ayant pas l’intention de s’y installer, les époux comptaient rénover le logement et le mettre en vente. WBRZ En voyant cette maison vide, l’individu s’y est tout bonnement installé. Il a réussi à la mettre à son nom et à changer les serrures. L’homme a même tenté de vendre la demeure pour 225 000 dollars, et y est presque parvenu. WBRZ

Quand Richard Craven et sa femme Kristen ont hérité d’une maison à Baton Rouge (Louisiane) l’année dernière, le couple était loin de se douter du calvaire qui l’attendait. N’ayant pas l’intention de s’y installer, les époux comptaient rénover le logement et le mettre en vente. Hélas pour eux, Joseph Guerin est passé par là. En voyant cette maison vide, l’individu s’y est tout bonnement installé. Il a réussi à la mettre à son nom et à changer les serrures. L’homme a même tenté de vendre la demeure pour 225 000 dollars, et y est presque parvenu.

Pendant plusieurs semaines, les Craven ont observé ce qui se passait dans leur maison. Ils ont constaté que différentes personnes entraient et sortaient tout au long de la journée et se livraient à des activités louches. «Consommation de drogue, vente de drogue. Je me demande s’il ne louait pas des chambres à des femmes», confie Richard Craven. Les squatteurs ont par ailleurs apporté quelques modifications à la demeure, arrachant la moquette et posant un carrelage «de mauvaise qualité», selon le propriétaire.

Joseph Guerin a finalement été arrêté et incarcéré pour «entrée non autorisée dans une maison». Il bénéficie d’une liberté conditionnelle depuis lundi et semble décidément très attaché à cette maison, rapporte WBRZ. Le jour même, Richard a reçu un SMS d’un voisin: «Vous avez de la compagnie. Ce type, Joey, est de retour». Les Craven ne sont pas au bout de leurs peines. La police leur a en effet expliqué qu’il s’agissait d’une affaire civile, les deux parties pouvant fournir des documents prouvant que la maison leur appartient.

«Les autorités ne veulent pas me montrer de quels papiers il s’agit. Ce sont forcément des faux», s’insurge Richard Craven. Il ajoute, furieux: «Je ne laisserai pas un criminel entrer dans ma maison et en prendre le contrôle. Il va partir, il le faut».