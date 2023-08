Biden envoie un message d'unité face à la Chine

Le président américain Joe Biden (C), entouré du secrétaire d'État américain Antony Blinken (G) et de la secrétaire d'État américaine au Commerce Gina Raimondo (D), s'exprime lors d'un sommet trilatéral avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Camp David, dans le Maryland.

Le président américain, aux côtés du Premier ministre japonais Fumio Kishida et du président sud-coréen Yoon Suk Yeol pour une conférence de presse, a annoncé notamment que les trois pays se consulteraient systématiquement et «rapidement» à l'avenir face aux «menaces» les visant.

«Dangereux»

Dans une déclaration conjointe publiée vendredi, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont d'ailleurs condamné le «comportement dangereux et agressif» et les «revendications maritimes illégales» de la Chine en matière maritime, dans un communiqué commun publié vendredi sur fond de tensions entre Pékin et les Philippines autour d'un atoll disputé.