Jim Jordan, candidat républicain au poste de «speaker»

La Chambre des représentants, contrôlée par les républicains contrairement au Sénat à majorité démocrate, est quasi paralysée depuis la destitution surprise le 3 octobre de son «speaker» Kevin McCarthy, à la suite d’une fronde interne qui a mis à nu les fractures béantes du parti, à un an de la présidentielle de 2024.

Il s’agit du deuxième vote cette semaine au sein du groupe parlementaire républicain, déchiré entre élus modérés et trublions gravitant dans l’orbite de l’ex-président Donald Trump. Le précédent, mercredi, avait été remporté de peu par Steve Scalise, chef de la majorité républicaine à la Chambre et élu de Louisiane, face à Jim Jordan, président de la commission des Affaires judiciaires et élu de l’Ohio, soutenu par Donald Trump.