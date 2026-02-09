Ghislaine Maxwell a sans surprise refusé lundi de répondre aux questions d’une commission de la Chambre des représentants américaine.

Ghislaine Maxwell dans les bras du délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Getty Images via AFP

La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a sans surprise refusé lundi de répondre aux questions d’une commission de la Chambre des représentants américaine, a annoncé le président républicain de cette commission, James Comer, à l’issue d’une brève audition à huis clos.

«Comme prévu, Ghislaine Maxwell a invoqué le Cinquième amendement et refusé de répondre à toute question», a déclaré M. Comer aux journalistes, en référence au droit à ne pas s’auto-incriminer, garanti par le Cinquième amendement de la Constitution américaine. «Son avocat a dit qu’elle répondrait aux questions si elle obtenait une grâce» présidentielle de Donald Trump, a-t-il ajouté.

Ghislaine Maxwell exonère Trump et Clinton...

Les avocats avaient initialement exigé en échange de son témoignage une immunité pénale, que la commission parlementaire avait refusé de lui accorder. Cette audition à huis clos intervient en pleine tempête provoquée par la publication le 30 janvier de masses de documents du dossier Epstein, qui embarrassent de nombreuses personnalités à travers le globe.

Dans sa déclaration liminaire devant la commission lundi, l’avocat de Ghislaine Maxwell, 64 ans, «a dit qu’elle n’avait aucun élément montrant que les présidents Trump ou Clinton soient coupables de quelque méfait que ce soit», a par ailleurs souligné M. Comer. L’ex-président démocrate Bill Clinton et l’actuel président républicain Donald Trump ont tous deux entretenu des liens avec Jeffrey Epstein, mais assurent avoir rompu avec lui bien avant sa mort en prison à New York en 2019 et n’avoir pas eu connaissance de ses crimes sexuels.

...mais ne croit pas à la thèse du suicide

Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, était allé fin juillet, dans une démarche hautement inhabituelle, jusqu’à se rendre en Floride (sud-est) où elle purgeait sa peine, pour l’interroger pendant une journée et demie. Peu après, elle a été transférée dans une prison au régime de sécurité moins strict au Texas, provoquant l’indignation des victimes et de leurs proches.

Dans la retranscription de cet entretien publiée en août par le ministère, Ghislaine Maxwell dit ne pas croire au suicide en prison de Jeffrey Epstein, sans vouloir spéculer sur l’identité de la personne responsable de la mort de son complice et ancien compagnon. Une partie des Américains et des figures de la droite radicale pensent que le financier aurait été assassiné pour l’empêcher de mettre en cause des personnalités qui auraient bénéficié de son réseau d’exploitation sexuelle de jeunes filles.

Dans le même entretien, l’ex-petite amie d’Epstein confirme également qu’il ne conservait pas de «liste de clients», et ne pas avoir connaissance d’un quelconque chantage à l’égard de personnalités importantes.

Entrons en contact Curieux de découvrir qui fait l'actu à L'essentiel? Rejoins-nous sur le réseau business n° 1 au Luxembourg!