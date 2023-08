La Floride se prépare à l’arrivée de l’ouragan Idalia

Un «ouragan majeur» est une classification réservée à ceux qui dépassent la catégorie 3. Ils sont susceptibles de provoquer des destructions «dévastatrices» et «catastrophiques», selon le NHC. Si on vous dit d’évacuer, «vous devez le faire immédiatement», a prévenu le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d’une conférence de presse. «Cela va être un ouragan majeur».

«Se préparer au pire»

Exhortant aussi les habitants à se plier aux consignes, la patronne de l’agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema), Deanne Criswell, a tenu à enfoncer le clou. «Très peu de personnes peuvent survivre au fait de se retrouver sur le chemin d’une submersion côtière majeure, et cette tempête sera meurtrière si nous ne nous mettons pas hors de danger et ne la prenons pas au sérieux», a-t-elle affirmé.

Par précaution, les États de Caroline du Sud et Géorgie ont déclaré l’état d’urgence, au cas où l’ouragan frapperait aussi leurs terres, plus au nord. Au moment de la publication du dernier bulletin du NHC, Idalia se trouvait à 310 kilomètres au sud-ouest de Tampa (Floride) avec des vents soutenus allant jusqu’à 155 km/h.

Cuba aussi

Sur la pointe ouest de Cuba, les fortes pluies générées par le passage d’Idalia, alors encore tempête tropicale, ont provoqué des inondations dans plusieurs localités et privé d’électricité plus de 200 000 usagers, dont 90 000 à La Havane, ont annoncé les autorités. «Nous devons maintenant travailler d’urgence» pour rétablir l’électricité et les communications et «récolter pour distribuer autant de nourriture que possible», a déclaré le président Miguel Diaz-Canel.