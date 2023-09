États-Unis: La grève dans l’automobile semble inévitable

En deux mois de négociations, les représentants de l’United Auto Workers et les dirigeants des «Big Three», General Motors, Ford et Stellantis, n’ont pu s’entendre sur le contenu d’une nouvelle convention collective de quatre ans. «Nous avons dit aux entreprises, depuis le début, que le 14 septembre (à minuit) était une date butoir, pas un jalon», a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, dans une communication sur YouTube, mercredi.

Un risque pour Biden

À un peu plus d’un an du scrutin présidentiel, le chef de l’État marche sur des œufs, entre son soutien affiché pour les syndicats et le spectre d’un coup porté à l’économie américaine par une grève. Mercredi, le président du Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche, Jared Bernstein, a refusé d’énoncer la position de Joe Biden au sujet d’un possible arrêt de travail.