Agée de 84 ans, Nancy Guthrie a disparu dans la nuit du 31 janvier au 1ᵉʳ février. C'est le FBI qui est chargé de l'affaire.

L'individu est armé, précise le FBI.

Le FBI, la police fédérale américaine, a diffusé mardi des images d’un individu masqué, décrit comme «armé», qui semble manipuler la caméra de la porte d’entrée du domicile de la mère d’une présentatrice vedette disparue depuis dix jours.

Agée de 84 ans, la mère de la journaliste de télévision Savannah Guthrie, Nancy, a disparu dans la nuit du 31 janvier au 1ᵉʳ février. Le directeur du FBI, Kash Patel, a publié sur son compte X six photos et trois vidéos en noir et blanc montrant un individu cagoulé, seul de nuit sur le perron de la maison. «Depuis ce matin, les forces de l’ordre ont mis au jour ces nouvelles images auparavant inaccessibles, montrant un individu armé qui semble avoir trafiqué la caméra de la porte d’entrée de Nancy Guthrie le matin de sa disparition», a expliqué M. Patel.

Savannah Guthrie, journaliste populaire aux États-Unis

La disparition de Nancy Guthrie de son domicile de Tucson, en Arizona, captive les États-Unis, car sa fille présente l’émission populaire matinale «Today» sur NBC News, et l’affaire est nimbée de mystère. Les autorités privilégient la thèse de l’enlèvement.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a commencé mardi son point presse en déclarant que le président Donald Trump venait juste de passer en revue ces images. «Le président encourage tout Américain ayant la moindre information sur le suspect, n’importe où dans le pays, à appeler le FBI», a-t-elle déclaré.

Savannah Guthrie avait expliqué lundi sur Instagram penser que sa mère était «toujours en vie», mais que sa famille avait atteint «l’heure du désespoir». Ses proches craignent pour sa vie si elle ne prend pas le traitement prescrit pour ses problèmes cardiaques.

Entrons en contact Curieux de découvrir qui fait l'actu à L'essentiel? Rejoins-nous sur le réseau business n° 1 au Luxembourg!