Etats-Unis: La présidente d’une synagogue poignardée à mort à Détroit

Samantha Woll, âgée de 40 ans, présidait la synagogue Isaac Agree Downtown et était proche d’élus locaux du Parti démocrate. Appelés sur les lieux dans un quartier de Detroit, grande ville du Michigan, des policiers et des médecins ont découvert qu’une personne «gisait au sol, inconsciente» avant d’être «déclarée morte sur place», a relevé la police locale dans un communiqué.

«Nombreuses questions»

D’après le quotidien Detroit Free Press, Samantha Woll était à la tête du lieu de culte depuis 2022, avait travaillé précédemment pour la parlementaire Elissa Slotkin et œuvrait pour la campagne de réélection de la procureure du Michigan, Dana Nessel, démocrate comme Samantha Woll. Dana Nessel s’est exprimée à titre personnel sur X, disant être «choquée, attristée et horrifiée par le meurtre violent de Sam».

Le maire de Détroit «anéanti»

«Sam s’appuyait vraiment sur sa foi et son militantisme pour créer un meilleur espace de vie pour tout le monde», a salué la procureure. Le maire de Detroit, Mike Duggan, s’est dit «anéanti» par la mort de Samantha Woll. «Il y a seulement quelques semaines, j’ai partagé une journée de bonheur avec Sam lors (d’une cérémonie au sein de la) synagogue Downtown récemment rénovée, a écrit Mike Duggan sur X. C’était un projet qu’elle avait conduit avec succès, grande fierté et enthousiasme», a ajouté l’élu.

Selon le Detroit Free Press, Samantha Woll était membre d’une organisation locale visant à tisser des liens entre de jeunes juifs et de jeunes musulmans. Les États-Unis, notamment New York, sont secoués par des manifestations, tensions et quelques violences rapportées entre groupes juifs et musulmans, alimentées par la guerre au Proche-Orient entre le Hamas et Israël.