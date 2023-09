La tournée de Taylor Swift a stimulé l’économie américaine

146 dates

Vers un maintien des taux

La Fed, à la manœuvre pour faire ralentir l’inflation, a relevé ses taux à 11 reprises depuis le mois de mars 2022, afin de renchérir le coût du crédit, et, ainsi, ralentir la consommation et l’investissement. Pour, in fine, desserrer la pression sur les prix. Sa prochaine réunion aura lieu les 19 et 20 septembre, et les acteurs du marché anticipent à une écrasante majorité un maintien des taux au niveau actuel de 5,25-5,50%, le plus haut depuis 22 ans.