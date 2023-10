États-Unis: Le chien «serial mordeur» des Biden a dû quitter la Maison-Blanche

Commander, le berger allemand des Biden, qui a une fâcheuse tendance à mordre, a quitté la Maison-Blanche», a fait savoir une porte-parole du couple présidentiel américain. C’est la deuxième fois que Joe et Jill Biden sont contraints de se séparer d’un chien pour des raisons similaires.

«Commander ne se trouve pas actuellement, (dans l’enceinte de la Maison-Blanche), le temps d’évaluer les prochaines décisions à prendre», a-t-elle annoncé dans une courte déclaration. Joe et Jill Biden «sont très attachés à la sécurité de tout le personnel de la Maison-Blanche et de ceux qui les protègent tous les jours», a ajouté Elizabeth Alexander, rattachée à la première dame.

Envoyé en stage de dressage après une dizaine d’incidents

Jeudi, des médias américains ont indiqué que le berger allemand, qui était arrivé comme chiot auprès des Biden en 2021, avait été impliqué dans plus d’épisodes de morsures que révélé jusqu’ici. CNN et Axios mentionnent qu’en plus des onze incidents recensés jusqu’ici contre des agents du Secret Service, le chien s’en serait pris à d’autres membres du personnel de la Maison-Blanche.