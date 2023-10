Etats-Unis: Le discours de Trump s'envenime, faisant craindre une flambée de violence

Donald Trump n'a plus de limite dans la provocation.

Ces derniers jours, le républicain a laissé entendre qu'un puissant général américain s'était rendu coupable de «trahison» et qu'en d'autres temps il aurait été exécuté. Puis il s'est moqué du mari d'une de ses grandes rivales politiques, victime d'une agression au marteau. L'ancien président a ensuite provoqué la stupeur en déclarant à propos de la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique: «C'est une chose très triste pour notre pays, ça empoisonne le sang de notre pays».

Jonathan Greenblatt, président de l'ADL, une importante association de lutte contre l'antisémitisme, a vu dans ces propos un écho à «la rhétorique utilisée par nombreuses personnes ayant des opinions vicieuses, anti-immigrés, racistes et antisémites, comme Hitler».

«Tirer dans les jambes»

Donald Trump a plus d'une fois tenu des propos violents, notamment lorsqu'il était président, suggérant, selon un livre de son ancien secrétaire à la Défense Mark Esper, qu'il faille «tirer dans les jambes» des protestataires lors des grandes manifestations anti-racistes de 2020. Les images de ses sympathisants déchaînés dans le temple de la démocratie américaine le 6 janvier 2021, brandissant drapeaux Trump et drapeaux confédérés et laissant sur les murs des graffitis appelant à tuer les journalistes ont aussi laissé une trace indélébile sur son mandat.