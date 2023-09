Le fils de Joe Biden inculpé pour détention illégale d’arme à feu

Pourtant, jusqu’ici, Joe Biden a toujours soutenu publiquement son cadet, aux prises avec la justice et au passé semé d’addictions ainsi que d’anciennes relations d’affaires douteuses. Il ne s’est jamais exprimé en détail sur ses ennuis judiciaires, mais il l’a toujours assuré de son amour paternel. «Le président et la première dame aiment leur fils et le soutiennent tandis qu’il continue à reconstruire sa vie», avait par exemple fait savoir la Maison-Blanche, le 20 juin.

Renvoyé de la Navy

«Rien de contraire à l’éthique»

Le quinquagénaire assure être désormais «clean». Remarié et père d’un petit garçon, prénommé Beau, comme son défunt frère, il s’est reconverti dans la peinture. Mais son passé le rattrape régulièrement, et Joe Biden avec. Récemment, le président démocrate a admis qu’il avait non pas six, mais sept petits-enfants, en reconnaissant l’existence d’une fillette née d’une liaison de Hunter Biden.