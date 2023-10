Etats-Unis: Le geste protecteur d'un employé de Starbucks fait le buzz

«Est-ce que ça va? Voulez-vous que nous intervenions? Si oui, enlevez le couvercle de la tasse»: le barman d'un Starbucks du Texas a discrètement proposé son aide à une jeune femme de 18 ans qui sirotait tranquillement son café, avant qu'un homme s'approche d'elle et commence à lui parler. «Comme je suis reconnaissante envers les gens qui veillent sur les autres!», a écrit la mère de la jeune femme, en postant la photo du gobelet. «Elle s'est sentie en sécurité et n'a pas retiré le couvercle, mais leur a fait savoir», a-t-elle poursuivi. «Elle a dit que toute l’équipe veillait sur elle le reste du temps où elle était là. Merci à Starbucks d'avoir une excellente équipe».

La photo - publiée l'année dernière - a refait surface sur le compte X (Ex-Twitter) de Call to Activism, et a été vue plus de 21 millions de fois depuis lundi. Le débat fait rage autour de la question. Certains saluent le geste du personnel de Starbucks: «En tant que père d’une fille, je suis heureux que les gens fassent encore attention», «Dans la société d’aujourd’hui, davantage de personnes devraient être proactives de cette manière», «J’aurais aimé que ce soit moi lorsque mon petit ami m’a agressée».