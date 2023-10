Le mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck battrait de l’aile

En juin 2023, Jennifer Lopez et Ben Affleck semblaient complices à la première du film «Flash», à Los Angeles.

Tout n’irait pas au mieux dans le meilleur des mondes entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. Après une première alerte en février 2023 durant la cérémonie des Grammy Awards, la rumeur d’une crise entre l’actrice et chanteuse et son époux enfle depuis plusieurs jours. Selon le journal allemand Bild, l’Américaine aurait même forcé son comédien de mari à suivre une thérapie de couple.