Etats-Unis: L’ex de Meghan Markle pourrait écrire un livre sur leur mariage

Alors qu’elle se prépare à faire son retour sur Instagram, Meghan Markle serait «pétrifiée» à l’idée que son ex-époux, Trevor Engelson, écrive un livre sur leur union. C’est du moins ce que croit savoir l’expert en royauté Neil Sean. Ce journaliste a confié à OK! que le producteur américain avait reçu plusieurs offres pour qu’il raconte les dessous et la fin de son mariage avec la duchesse de Sussex.

«Différends irréconciliables»

Trevor, 46 ans, et Meghan, 42 ans, ont commencé leur liaison en 2004, et se sont mariés en Jamaïque, en septembre 2011. Ils se sont séparés après un an et demi de mariage, et leur divorce a été prononcé en août 2013. Tous deux avaient évoqué des «différends irréconciliables».