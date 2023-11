Etats-Unis: P. Diddy visé par une plainte pour viol de la chanteuse Cassie

La chanteuse Cassie Ventura et P. Diddy, à New York, le 28 janvier 2018.

La mégastar américaine du hip hop Sean Combs, alias Puff Daddy ou Diddy, est visé jeudi à New York par une plainte pour viol et violences physiques depuis des années par la chanteuse de R&B, Casandra Ventura, Cassie de son nom de scène.

Ce document rendu public jeudi soir, révélé d’abord par le New York Times, vise aussi les sociétés et labels du musicien et producteur de rap, Bad Boy Entertainment, Bad Boy Records, Epic Records, Combs Enterprises et Doe Corporations 1-10.