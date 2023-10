Plusieurs blessés par balles dans une fusillade à Baltimore

Le département de la police de Baltimore (BPD) a indiqué sur X (ex-Twitter), qu’il était en cours d’intervention face à «une situation de tireur actif» près du campus de l’université Morgan State. «Le BPD confirme qu’il y a plusieurs victimes impliquées», a-t-il déclaré. «Veuillez continuer à vous mettre à l’abri et à éviter la zone», a-t-il ajouté. L’université a également invité les étudiants et leurs familles à éviter la zone et à se mettre à l’abri.