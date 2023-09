Quavo a rencontré la vice-présidente pour parler armes à feu

«Merci Quavo d’utiliser ta voix pour honorer l’héritage de Takeoff et pour appeler à une action pour prévenir les violences par armes à feu», a écrit Kamala Harris en légende de plusieurs photos où elle discute avec le rappeur. La star était accompagnée à la Maison-Blanche par sa mère Edna et par sa tante Titania Davenport, qui était la maman de feu Takeoff. Quavo représentait également la Rocket Foundation, créée après la mort de Takeoff. «Nous sommes à Washington pour lutter contre les armes à feu, un problème qui nous touche personnellement. Nous avons été honorés de cette journée de plaidoyer qui visait à sensibiliser et à trouver des solutions communautaires face à la violence armée. Merci à la vice-présidente pour avoir passé du temps à discuter de cette question et d’en avoir fait une priorité de votre administration», a écrit la Rocket Foundation.