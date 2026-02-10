Deux randonneurs ont secouru une jeune femme victime d'un grave accident, la semaine dernière dans l'Utah. Ils ont suivi ses traces de sang pour arriver jusqu'à elle.

Si Jacque Tietijen est encore en vie, c'est probablement grâce à l'intervention de deux randonneurs aussi perspicaces que tenaces. Alpiniste chevronnée s'étant notamment attaquée au mont Everest, l'Américaine faisait un trek en solitaire aux chutes de Bridal Veil (Utah), mardi dernier, quand les choses ont mal tourné. On ignore ce qui est exactement arrivé à Jacque, mais sa famille pense qu’elle a glissé et s’est cogné la tête, ou qu’elle a été heurtée par la chute d'une pierre.

La jeune femme a perdu connaissance au pied d'une pente pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que deux randonneurs viennent à sa rescousse. Les bons samaritains avaient suivi une traînée de sang laissée dans la neige par l'Américaine. Ils se sont occupés d'elle, l'ont recouverte avec leurs vestes et ont essayé de faire remonter sa température corporelle», raconte à KSL TV sa belle-sœur, Katherine. Jacque a été héliportée vers l'hôpital d'Utah Valley, où elle est actuellement soignée pour de graves blessures.

«Elle a fait des milliers de treks, et il a fallu que celui-ci tourne mal» Katherine, belle-sœur de Jacque

Selon une page GoFundMe, la randonneuse souffre notamment de fractures du crâne et d'hémorragies cérébrales. Elle a dû être intubée et placée sous sédation, tandis que les médecins continuent de surveiller un important œdème cérébral. «Il faudra attendre plusieurs jours avant de voir comment son cerveau va réagir», explique sa belle-sœur. Malgré l'état de santé inquiétant de Jacque, sa famille tient à remercier les deux randonneurs pour leur intervention: «Ils n'ont pas seulement remarqué la traînée de sang, mais ils ont eu le réflexe de la suivre et d’enquêter. Cela lui a potentiellement sauvé la vie», estime Katherine.

Malgré sa grande expérience en matière de randonnée, Jacque s'est fait surprendre. «Ce n'est pas nouveau pour elle. Elle a l'habitude des conditions dangereuses. Elle a fait des milliers de treks, et il a fallu que celui-ci tourne mal», confie sa belle-sœur. Sur GoFundMe, près de 25 000 dollars ont été récoltés pour soutenir Jacque sur son chemin vers la guérison.