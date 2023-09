États-Unis: «T’as soif?»: leur nouvelle maison cachait un étrange souvenir

Un déménagement n’est jamais drôle, mais celui de Cathy et Roy Aukamp s’est révélé particulièrement mouvementé. Les Américains n’étaient installés que depuis deux jours dans leur nouvelle maison dans le New Jersey quand leur sous-sol a été inondé lors d’une tempête. Le couple était affairé à retirer des parties de la cloison sèche qui n’avaient justement plus rien de sec quand l’improbable s’est produit.